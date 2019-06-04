شاهد: الملايين من المسلمين حول العالم يحتفلون بعيد الفطر

احتفلت أغلب البلدان الاسلامية حول العالم، الثلاثاء، بحلول عيد الفطر المبارك، بعد انقضاء شهر رمضان الكريم، وشهدت المساجد توافد المصلين لأداء صلاة العيد.

واحتفل السودانيون، الثلاثاء، بعيد الفطر المبارك في ظل التوتر السياسي والاحتجاجات والمواجهات بين قوات الأمن أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى قبيل العيد.

كما تجمع آلاف المسلمين في المسجد الكبير بالعاصمة الروسية موسكو وخارجه لأداء صلاة العيد، وسط إجراءات أمنية مشددة ونظمت الشرطة دوريات في الشوارع.

وامتلأ المسجد الذي يتسع لعشرة آلاف شخص، بالمصلين، أغلبهم من آسيا الوسطى.

وفي تركيا صلى الرئيس رجب طيب أردوغان صلاة العيد في مسجد تشامليغا الكبير الذي افتتحه رسميا الشهر الماضي.

وفي الجزائر أقيمت صلاة العيد في الجامع الكبير بحضور رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن الصالح، فيما دارات الخطبة حول ضرورة توحيد الصفوف من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

كما شهدت المساجد في البوسنة وكوسوفو وأفغانستان توافد الآلاف من المسلمين لإحياء صلاة العيد.

وتوافد سكان العاصمة العراقية بغداد، على المساجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وسط تحسن في الأوضاع الأمنية في العاصمة وفي جميع أنحاء البلاد مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على عدة مناطق بالبلاد.

و يُنتظر تحري رؤية هلال شوال و إعلان عيد الفطر في دول المغرب وسلطنة عمان وبروناي وباكستان وبنغلاديش وإيران، التي بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء، الموافق ل 7 مايو - أيار.

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