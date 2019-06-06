رغم الطلاق وتبعاته.. رئيس أمازون يشتري 3 شقق في نيويورك ب 80 مليون دولار فقط !

ثمة حياة وصفقات بعد الطلاق وقسمة الثروة. يستعد الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس لشراء ثلاث شقق في نيويورك، بمبلغ يقارب 80 مليون دولار، وفق ما أفاد به متعاملون في مجال الصفقات لصحيفة "وول ستريت جورنال".

ويبدو أن بيزوس سيشتري شقة فسيحة في أعلى إحدى البنايات الموجودة بالجادة الخامسة أو"فيفث أفنيو" الراقية في مانهاتن. وتتميز الشقة بمنظر بانوراما على المدينة، وتحت تلك الشقة مباشرة وحدتان أخريان، وتتجاوز المساحة الإجمالية للشقق الثلاث 1500 مترا مربعا، وهي تحتوي على 12 غرفة.

وتأتي عملية الشراء بعد نحو أربعة أشهر من تراجع أمازون عن فتح مقر جديد لها في مدينة نيويورك، ملقية باللوم على السياسيين المحليين والدولة، لمعارضتهم بيزوس.

ويملك بيزوس البالغ من العمر 55 سنة منازل في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا والعاصمة واشنطن، وغربي تكساس وولاية واشنطن، وفق تقارير إعلامية.

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