لكل شيء إذا ما تم نقصان.. بعد 25 سنة جيف بيزوس أغنى رجل في العالم ينفصل عن زوجته

أعلن الملياردير جيف بيزوس، مؤسسة مجموعة أمازون، طلاقه عن زوجته ماكينزي، بعد فترة زواج استمرت 25 سنة.
الإعلان جاء في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر حيث كتب:"نود أن نخبر الناس بتغيير في حياتنا، لقد قررنا الانفصال والاستمرار في الحياة كصديقيْن، سنبقى عائلة وصديقيْن مقربيْن".
ماكينزي وهي روائية، كانت من أوائل الموظفين في شركة أمازون، التقت جيف في شركة د.إ. شو، وهي شركة استثمارية، وأنجبا خلال سنوات الزواج 4 أبناء.
يذكر أن مجلة فوربز كنت قد صنفت جيف بيزوس كأغنى رجل في العالم، بثروة مقدارها 160 مليار دولار، كما أن شركته أصبحت الأعلى قيمة في وول ستريت هذا الأسبوع.
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