الكاف يقرر إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد على أرض محايدة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الأربعاء، إعادة تنظيم مباراة الإياب لنهائي دوري الأبطال، بين فريقي الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، على أرض محايدة، وهذا عقب انتهاء فعاليات كأس إفريقيا المزمع تنظيمها في مصر من 21 يونيو إلى غاية 19 من يوليو.

وجاء القرار بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، الأربعاء، في العاصمة الفرنسية باريس، والذي دام قرابة خمس ساعات ونصف وخلص إلى إعادة المباراة النهائية مع تثبيت نتيجة الذهاب التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، حسب بيان نشره الإتحاد على حسابه الرسمي في تويتر.

وانسحب الوداد البيضاوي من المباراة التي لعبت الجمعة الماضي، في ملعب رادس في تونس، احتجاجا على توقف عمل تقنية الفيديو المساعد "الفار" والتي سيتم اللجوء إليها لتتحقق من صحة هدف سجله الوداد بعدما كان منهزما بهدف لصفر.

وعلى إثر خروج اللاعبين من الملعب قرر الحكم إنهاء المباراة ليصبح بذلك الترجي متوجا باللقب.

لكن مع قرار إعادة المباراة سيتوجب على الترجي الرياضي " إعادة الكأس إلى الأمانة العامة للاتحاد مع الميداليات الموزعة على اللاعبين ما أن يتسلم تبليغا رسميا بمضمون القرار الحالي". حسب ما أفاد به الجزائري هادي هامل، مستشار رئيس الاتحاد الإفريقي.

وأضاف هامل أن "شروط اللعب والأمن لم تكن قائمة خلال مباراة إياب الدور النهائي لدوري الأبطال، ما حال دون اكتمال المباراة، بالتالي، ستعاد المباراة على أرض خارج تونس".

بخصوص موعد إجراء المباراة ذكر المستشار أنه سيتم تحديدها في وقت لاحق من انتهاء فعاليات كأس أمم إفريقيا.

ليؤجل بذلك الحسم فيمن سيكون البطل القاري في انتظار إعادة المباراة النهائية، وكان الترجي التونسي قد فاز بلقبه القاري ثلاث مرات، مقابل مرتين للوداد البيضاوي.

يذكرأنه عقب الحادثة بأيام توج الوداد المغربي،الأربعاء، بطلا للدوري المغربي للمرة العشرين في تاريخه عقب فوزه على نظيره أولمبيك خريبكة بأربعة أهداف لواحد

العيد عيدين: #الوداد بطل البطولة للمرة العشرين في تاريخه توج الوداد الرياضي، مساء اليوم، بطلا للمغرب للمرة العشرين في... Publiée par Wydad Athletic Club - WAC sur Mardi 4 juin 2019

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