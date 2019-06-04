شاهد: كيف ستختبر الفيفا جاهزية قطر لكأس العالم 2022

منحت الفيفا تنظيم بطولتي كأس العالم للأندية 2019 و 2020 لقطر. ستكون هذه الخطوة بمثابة جولة تجريبية لدولة قطر التي ستستضيف كأس العالم في العام 2022.

في حديثه لوسائل الإعلام بعد اجتماع مجلس الفيفا في باريس يوم الاثنين (3 يونيو)، قال حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا القطرية للتسليم والتراث، أن بلاده تتحدث إلى المنظمات غير الحكومية والنقابات والشركات لضمان ظروف تسريع و تحسين جودة العمل لتنجح قطر في جميع الإستحقاقات المقبلة عليها.

من جانبه أشاد رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بالتقدم الذي أحرزته قطر في مجال البنية التحتية قبل نهائيات كأس العالم 2022 وقال إن البطولة على وشك أن تكون الأفضل خلال زيارة للدولة المضيفة القادمة يوم الثلاثاء (23 أكتوبر).

دفع حجم قطر الصغير ودرجات الحرارة المرتفعة وعدم وجود بنية تحتية جاهزة للملاعب البعض إلى التشكيك في قرار الفيفا ، لكن الدولة الصحراوية أطلقت منذ ذلك الحين مشاريع بناء ضخمة ووعدت باستكمال 7 ملاعب جديدة بحلول العام 2020.

كانت الخدمات اللوجستية للبطولة القادمة أكثر تعقيدًا العام الماضي عندما قطعت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر العلاقات الدبلوماسية والنقل والتجارية مع قطر، متهمة إياها بتمويل الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.

ومع ذلك، أعلنت قطر أنها تمضي قدماً في خطط طموحة للبنية التحتية لاستضافة كأس العالم - محور استراتيجية الدوحة للتقدم على المسرح العالمي - ومنذ ذلك الحين افتتحت ميناء بقيمة 7.4 مليار دولار . كما افتتحت أول مترو لها هذا العام.

واختيرت الدوحة أيضا لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019 يوم الثلاثاء (18 نوفمبر) ، لتصبح أول مدينة من الشرق الأوسط تستضيف هذا حدث.

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