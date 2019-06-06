أوكرانيا: مصداقية المجلس الأوروبي على المحك إذا عادت روسيا إلى الجمعية البرلمانية

قال وزير الخارجية الاوكراني بافلو كليمكن إن عودة محتملة لروسيا إلى الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي دون الالتزام بما يتوجب عليها من تعهدات، هو كمن يغير القيود الإجرائية من السجن لفترة، إلى تعليق للمحاكمة.

وادعى الوزير الأوكراني أن عودة لروسيا إلى الجمعية يمكن أن تكون لها نتائج غير مرضية على مجلس أوروبا. وأوضح كليمكن على صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، ان المجلس الأوروبي معرض لأن يصبح أكثر ضعفا ويفقد الكثير من مصداقيته.

وكانت البعثة الروسية لدى الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي قد جردت من العديد من حقوقها وسلطاتها، خلال شهر نيسان/إبريل 2014، بما في ذلك حق التصويت، بسبب ضمها شبه جزيرة القرم والاعتداء العسكري في منطقتي دونتسك ولوهانسك شرقي أوكرانيا.

وقد علقت البعثة الروسية نشاطاتها وعبرت عن احتجاجها ضد ذلك القرار، وطلبت بتغيير الإجراءات الداخلية للجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي.

وفي الفترة الأخيرة عرضت وزيرة الخارجية للاتحاد الأوروبي فريديريكا موغيريني على الدول الأعضاء في الاتحاد إعادة النظر، في مسألة تمديد العقوبات المفروضة على روسيا.

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