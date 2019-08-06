الجيش الأوكراني: مقتل أربعة جنود أوكرانيين في قصف نفذه "العدو"

ذكر الجيش الأوكراني أن أربعة جنود أوكرانيين لقوا حتفهم في قصف نفذه "العدو" بمنطقة دونباس بشرق البلاد يوم الثلاثاء، فيما يمثل أكبر عدد للقتلى في يوم واحد منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ولم يحدد الجيش وقات "العدو" المشار إليها إلا أن الصراع الدائربين القوات الأوكرانية وتلك المدعومة من روسيا أودى الصراع بحياة 13 ألف شخص منذ 2014 على الرغم من وقف مفترض لإطلاق النار.

وقال الجيش في بيان "نعلن بكل أسف أنه نتيجة قصف نفذه العدو اليوم، ووفقا للمعلومات المتوفرة، أصيب أربعة من أبطالنا بجروح فارقوا على إثرها الحياة".

ووصل الرئيس الجديد فولوديمير زيلينسكي إلى السلطة هذا العام بعد تعهد بإنهاء الصراع، وقد عرض إجراء محادثات مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مكان محايد.

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