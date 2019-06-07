القوات الجوية الأمريكية تسمح لطيار من السيخ بإطالة شعره وإطلاق لحيته

منحت القوات الجوية الأمريكية حرية ممارسة المعتقدات الدينية لأحد المنتسبين إليها من جماعة "السيخ"، ليكون أول جندي في سلاح الجو يتمتع بحق إطالة لحيته ووضع العمامة - الخاصة بتعاليم ديانته- أثناء الخدمة.

فقد حصل الطيار سنغ باجوا على تسهيلات تخوله ارتداء الملابس المتعلقة بمعتقداته، كالتوربان والشعر الطويل وإطلاق لحيته، بحسب بيان صادر عن جمعية السيخ الأمريكية للدفاع القانوني والتعليم.

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الطيار عبر عن فرحته بالقرار، وقال: "أشعر اليوم أن بلدي تحترم موروثي السيخي، سأكون ممتنا دائما على هذه الفرصة".

وكان باجوا قد انتسب للقوات الجوية عام 2017، ولطالما كان ممنوعا من ممارسة معتقداته الدينية أثناء الخدمة، وتمكن من الحصول على هذه الامتيازات بعد تدخل من قبل اتحاد المحاربين القدماء للسيخ الأمريكيين، والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.

وكان الكابتن سيمراتبال سينغ، وهو ضابط سابق في الجيش الأمريكي، قد حصل على امتيازات تسمح له بأن يحتفظ بشعره ولحيته وعمامته.