"ترامب الخارق".. جوقة موسيقية إسرائيلية تغني للرئيس الأمريكي وتطلق عليه لقب "أمير القدس"

أصدرت فرقة موسيقية إسرائيلية تسمى "أولاد القدس" أغنية تمجّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعدد فيها مناقب الرئيس الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل بأنه "سوبر ترامب" أو ترامب الخارق.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل شريط فيديو تغني فيه المجموعة بانسجام تام أغنية "سوبر ترامب" وهي تشيد بالرئيس الأمريكي ومواقفه الموالية للحكومة الإسرائيلية.

الفيديو الذي تم تركيبه لا يظهر فيه أعضاء الفرقة لكنه يحوي مقاطع لترامب وهو يقف أمام حائط البراق وأخرى خلال زيارته لإسرائيل.

وتقول أجراء من الأغنية التي تم تأديتها باللغة العبرية مع بعض المقاطع بالإنجليزية "إذا كان العالم كله سيقف ضدنا، وأبناء إسماعيل يمسون أرضنا، لا تقلق، سيتخذ ترامب موقفًا"

ثم تضيف الأغنية بينما يُظهر الفيديو توقيع الرئيس الأمريكي لمرسوم الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل "سوبر ترامب أمير القدس...سوبر ترامب إلى السماء يمكن أن يصل".

وازداد دعم الحكومة الامريكية لإسرائيل مع قدوم ترامب الذي أبدى مساندته لنتنياهو حين أعلن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017 ونقل السفارة الأمريكية في خطوة لاقت تنديدا دوليا واسعا.

ورغم ذلك استمر دعم ترامب لسياسات إسرائيل بعدما قام بتوقيع قرار يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتلة في مارس الماضي ووصفها نتنياهو آنذاك بالخطوة "تاريخية".

تطالعون أيضا على يورونيوز:

"فوضى".. مسلسل يروي ملاحقات المستعربين لشباب المقاومة في فلسطين

وزير الخارجية الأمريكي يتحدّث لـ"يورونيوز" عن صفقة القرن وعن إيران.. فماذا قال؟

إسرائيل تصادر وتعرض صفين مدرسيين للبيع تم تمويلهما من الاتحاد الأوروبي

تابعونا على الوتسآب والفيسبوك: