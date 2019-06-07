"رفض استعمال الواقي وضربني"..هذه رواية الفتاة البرازيلية التي تتهم نيمار باغتصابها

الفتاة التي اتهمت نجم كرة القدم نيمار باغتصابها تخرج عن صمتها وتقدم روايتها عما حدث.

في مقابلة مع "أس بي تي" ثاني أكبر شبكة تلفزيونية في البرازيل، أوضحت ناجيلا ترينداد مانديس دي سوزا التي قدمت نفسها على أنها عارضة أزياء، أنها كانت في البداية موافقة على إقامة علاقة جنسية مع النجم الرياضي في فندق باريسي. لكنها رفضت أن تكون العلاقة تلك دون استعمال نيمار للواقي الذكري على حد قولها.

وأشارت ناجيلا إلى أن نيمار هو من دفع تكاليف الفندق إلى جانب رحلة الطائرة، واعترفت ناجيلا بأنها قدمت إلى باريس بنية إقامة علاقة جنسية مع اللاعب البرازيلي، ولكنها قالت إن ما قام به نيمار كان اعتداء واغتصابا.

وقالت ناجيلا إن الأمور تغيرت خلال مقابلتها الأولى مع نيمار، مقارنة مع أجواء تبادل الرسائل عبر الانترنت، وأضافت بالقول إن سلوك نيمار أصبح عدوانيا ومختلفا تماما، عما لمسته لدى ذلك الشاب الذي عرفته من خلال التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

"مداعبات وقبلات تلاها ضرْبٌ وتعنيف"

وتابعت ناجيلا القول: " وبما أنه كانت لدي رغبة بأن أكون معه، قلت في نفسي، حسنا، سأتدبر الأمر، فتبادلنا المداعبات والقُبَل. كان كل شيء على ما يرام، لكنه بدأ بضربي. في البداية قلت لا بأس سأتجاوز الأمر، لكن بعد ذلك آلمني كثيرا وطلبت منه أن يتوقف لأنه جعلني أعاني".

وأوضحت ناجيلا أنها عندما رفضت إقامة علاقة جنسية دون استعمال نيمار للواقي الذكري على حد قولها، تمادى اللاعب في فعلته فاغتصبها وعنّفها في آن واحد. لكن في المقابل يصرّ النجم الرياضي البرازيلي على براءته، حيث ردّ على الاتهامات ببث شريط فيديو أكد من خلاله أنه ضحية فخّ نُصب له.

وقد سُجلت المقابلة التلفزيونية قبل ساعة من انطلاق المباراة الودية للمنتخب البرازيلي مع نظيره القطري، والتي أصيب خلالها نيمار على مستوى أربطة الكاحل، ما سيعيقه من خوض مباريات كأس كوبا أمريكا 2019 التي تستضيفها بلاده.

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