تعرف على مروحية نيمار.. سعرها 13 مليون يورو

وصل نيمار، مهاجم نادي "باريس سان جيرمان" يوم الإثنين، إلى أحد ملاعب البرازيل بطائرة هليكوبتر إيرباص H-145، بحسب موقع marca.

ويصل طول هذه الحوامة إلى 13.64 مترا، وارتفاعها حوالي 4 مترات، وتم تصنيعها من قبل شركة مرسيدس، ويقدر ثمنها بـ 13 مليون يورو، وتصل سرعتها إلى 248 كيلومترا في الساعة.

كما يملك نيمار طائرة خاصة أخرى قيمتها 13.2 مليون دولار، يستخدمها عادة لرحلاته الطويلة.

الجدير ذكره أن وصول نيمار إلى بلده يأتي في إطار استعدادات المنتخب الوطني في مخيم تدريبي، تجهيزا لبطولة كأس أمريكا الذي سيقام في البرازيل الشهر القادم.

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من ناحية أخرى، قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن داني ألفيس لاعب باريس سان جيرمان سيحمل شارة قيادة المنتخب الوطني في كأس كوبا أمريكا الشهر المقبل بدلا من نيمار زميله في النادي الفرنسي.

وتقام كوبا أمريكا في الفترة من 14 يونيو / حزيران إلى السابع من يوليو تموز، وتلتقي البرازيل، التي لم تحرز اللقب منذ 2007، مع بوليفيا في المباراة الافتتاحية في ساو باولو قبل أن تواجه فنزويلا وبيرو.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان "دانييل ألفيس سيكون قائدا للمنتخب الوطني البرازيلي في مباراتيه الوديتين أمام قطر وهندوراس وفي كوبا أمريكا بالبرازيل 2019".