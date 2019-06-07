ابتداء من 2020.. تعديلات في إجراءات الحصول على تأشيرة شينغن وزيادة في الرسوم

خبر قد يكون محزنا لمحبي السفر إلى أوروبا، ففي الشهر الأول من العام القادم سترتفع رسوم تأشيرة "شينغن" للدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

هذه التعديلات التي جاءت بعد موافقة مجلس الاتحاد، وبحسب بيان رسمي فإن زيادة بنسبة 33.3% ستطبق مع بداية العام، لترتفع من 60 يورو إلى 80 يورو، بحسب ما جاء في موقع schengenvisainfo.

وجاء في البيان:"هذه الزيادات للتأكد من الحصول على كافة تكاليف إجراءات تقديم الفيزا، دون عوائق للمتقدمين، وسترتفع الرسوم إلى 80 يورو، كما ستكون هناك آلية لمراجعة احتمالات زيادة المبلغ كل 3 سنوات".

اقرأ أيضا على يورونيوز:

الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا حول "فضائح" منح تأشيرات شنغن

نظام أمني أوروبي يستهدف الأجانب ممن ليسوا بحاجة لتأشيرة "شنغن"

محكمة العدل الأوروبية تقضي بأن قانوناً ألمانياً بشأن التنقل يخرق اتفاقية شنغن

وبعد مصادقة مجلس الاتحاد الأوروبي على هذا القرار اليوم الجمعة، سيتم نشر هذه التعليمات في جريدة الاتحاد الرسمية، وستطبق بعد ستة أشهر، وسيخضع لها مواطنو الدول الذين يحتاجون لتأشيرة دخول لمنطقة الشينغن.

هذه التغييرات كانت قد طرحت العام الماضي من قبل المفوضية الأوروبية، في محاولة لتسهيل الحصول على التأشيرة.

وتنص التعديلات على إتاحة تقديم الطلبات لفيزا مدتها 6 أشهر كحد أقصى، وقبل موعد السفر ب 15 يوما على الأقل بينما في السابق كانت أقصى مدة ممنوحة هي 3 أشهر، بحسب schengenvisainfo.

ويسعى الاتحاد إلى تقديم تأشيرات دخول متعددة، للمسافرين الذين لديهم سجل تأشيرة جيّد، وستزيد من سنة حتى 5 سنوات.

ومن شأن الدول المستفيدة من هذا القرار أن تحصل على امتيازات كإجراء تخفيضات على الفيزا أو زيادة فترة صلاحيات تأشيرة الدخول المتعددة، بعكس الدول التي لا تدخل في اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي بخصوص إعادة طالبي اللجوء أو غير المتعاونة بما يخص بقضية الهجرة، سيتبع معها إجراءات متشددة بما يخص رسوم الفيزا وإجراءات التقديم وشروطه.