شاهد: اندلاع حريق مهول في برج قيد البناء في العاصمة البولندية وارسو

واصل رجال الإطفاء البولنديين عملهم خلال الليل لإخماد حريق هائل اندلع في الطوابق العليا من مبنى شاهق قيد الإنشاء وسط العاصمة واسو. مصالح الإنقاذ أكدت عدم سقوط ضحايا أو إصابات في هذا الحادث.

وحسب السلطات البولندية، فقد اندلع الحريق في وقت متأخر من يوم الجمعة على مستوى الطوابق العليا للبرج الذي يقع في مجمع تجاري جديد بوارسو.

وشارك أكثر من 120 من رجال الإطفاء في العملية التي تضمنت ضخ المياه إلى الطوابق العليا من المبنى الذي يبلغ طوله 130 مترا، ولأن البرج لا يحتوي على سلالم في الطوابق العليا، فقد اضطر رجال الإطفاء إلى استخدام السلالم للوصول إلى الحريق.