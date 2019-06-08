وزير النفط الإيراني: طهران لا تعتزم الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، في مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي الإيرانية اليوم السبت 8 يونيو/حزيران، إن إيران لا تعتزم الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".

وأضاف زنغنه أن إيران "تأسف لأن بعض أعضاء "أوبك" حولوا المنظمة إلى محفل سياسي لمواجهة اثنين من الأعضاء المؤسسين هما إيران وفنزويلا".

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