وزير خارجية ألمانيا من طهران: سنواصل الحوار لتجنب تصعيد عسكري

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الاثنين، إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا متمسكة بالحفاظ على التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني مضيفا أن من المهم مواصلة الحوار لتجنب التصعيد العسكري.

وقال ماس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران "نريد أن نفي بالتزاماتنا... لا يمكننا صنع معجزات لكننا سنحاول تجنب فشل" الاتفاق النووي.

وأكد ماس على أهمية مواصلة الحوار مع إيران واستخدام هذه المحادثات لإجراء مناقشات صريحة.

وقال ماس "الوضع في المنطقة متوتر للغاية وخطير بشدة... أي تصعيد خطير للتوترات القائمة يمكن أن يؤدي لتصعيد عسكري".

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