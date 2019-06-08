عاجل

عاجل

إسبانيا

آلاف المتطوعين يشاركون في تنظيف ساحل شمال إسبانيا من النفايات والبلاستيك

 محادثة
بقلم:  Euronews  مع رويترز
آلاف المتطوعين يشاركون في تنظيف ساحل شمال إسبانيا من النفايات والبلاستيك
حقوق النشر
رويترز
حجم النص Aa Aa

جمع آلاف المتطوعين منتجات بلاستيكية وغيرها من النفايات من بين الصخور والشواطئ على امتداد ساحل إقليم الباسك في إسبانيا يوم السبت بينما شارك غواصون في إزالة القمامة من المياه في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات.

وبجانب النفايات البلاستيكية، انتشل الغواصون من المياه قطعا من المعادن والخردوات الصدئة وعربة تسوق ودراجة هوائية. وقام متطوعون يرتدون قمصانا زرقاء بتمشيط الرمال الناعمة لتنقيتها من القطع البلاستيكية.

ويعد مصب أوردايباي على خليج بسكاي في شمال إسبانيا واحدا من أهم المناطق في شبه جزيرة أيبريا وموطنا لعديد من الطيور المهاجرة، وهو مدرج أيضا في قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" للمناطق المحمية منذ العام 1984.

للمزيد: