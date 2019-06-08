آلاف المتطوعين يشاركون في تنظيف ساحل شمال إسبانيا من النفايات والبلاستيك

جمع آلاف المتطوعين منتجات بلاستيكية وغيرها من النفايات من بين الصخور والشواطئ على امتداد ساحل إقليم الباسك في إسبانيا يوم السبت بينما شارك غواصون في إزالة القمامة من المياه في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات.

وبجانب النفايات البلاستيكية، انتشل الغواصون من المياه قطعا من المعادن والخردوات الصدئة وعربة تسوق ودراجة هوائية. وقام متطوعون يرتدون قمصانا زرقاء بتمشيط الرمال الناعمة لتنقيتها من القطع البلاستيكية.

ويعد مصب أوردايباي على خليج بسكاي في شمال إسبانيا واحدا من أهم المناطق في شبه جزيرة أيبريا وموطنا لعديد من الطيور المهاجرة، وهو مدرج أيضا في قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" للمناطق المحمية منذ العام 1984.

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