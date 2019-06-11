شاهد: متسابق يدهس بسيارته متفرجين على رصيف طريق خلال رالي نظم في المجر

فقد متسابق في رالي توتكوملوس في المجر السيطرة على مقود سيارته، فدهس عددا من المتفرجين الذين اصطفوا على رصيف لإحدى الطرقات التي يمر منها المتسابقون.

وأظهر شريط مصور كيف أن السائق فقد السيطرة على القيادة، بمجرد أن دار في منعرج يمينا وهو يضغط برجله على دواسة السيارة، ليتجه بسرعة نحو حشد من المتفرجين.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن أحد عشر (11) شخصا أصيبوا بجروح، وقد نقل منهم اثنان إلى المستشفى على متن مروحية جراء إصابتهما إصابات بليغة.

من جانبها فتحت السلطات تحقيقا في الحادث، لمعرفة الأسباب التي دفعت إلى هذا الاصطدام، في السباق الذي دأبت على استضافته المدينة في مقاطعة بيكيس منذ نحو عشر سنوات، والذي يشارك فيه هذه السنة أكثر من مائة (100) متسابق.

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