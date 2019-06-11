سلاح الجو الهندي يعثر على حطام طائرة حربية مفقودة

عثرت مروحية تابعة لسلاح الجو الهندي على حطام طائرة حربية، فُقدت الأسبوع الماضي في الجبال النائية على حدود الصين، فيما تحاول السلطات تحديد مصير 13 شخصا كانوا على متنها.

وقال سلاح الجو على تويتر إنه عثر على حطام الطائرة، وهي من طراز (إيه.إن-32) التي تستخدم عادة في النقل، على بعد نحو 16 كيلومترا من قرية ليبو في ولاية أروناتشال براديش، وأضاف: "لا تزال الجهود مستمرة لتحديد حالة من كانوا على متنها وما إذا كان يوجد منهم ناجون".

واختفت الطائرة من على شاشات الرادار في الثالث من يونيو/حزيران، بعد وقت قصير من إقلاعها من بلدة جورهات في ولاية أسام، في طريقها إلى مينتشوكا في ولاية أروناتشال براديش، وكان على متنها ثمانية من أفراد الطاقم وخمسة ركاب.

وقال ميتو ديرتشي، المسؤول المحلي في أرونشال براديش، لرويترز: "جرى تحديد موقع الحطام... إنه قريب من المكان الذي اختفت فيه الطائرة عن (شاشات) الرادار".

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