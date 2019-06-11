الممثلة السورية أمل عرفة تعتزل بعد مشهد تلفزيوني يهزأ بالمأساة السورية

بعد ظهورها في مشهد يتهم عناصر الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" بفبركة الهجوم بالأسلحة الكيميائية على أطفال ومدنيين أعلنت الممثلة السورية أمل عرفة اعتزالها التمثيل بشكل نهائي.

المشهد الذي تخلل المسلسل التلفزيوني الكوميدي "كونتاك" أثار استياء الكثير عند المشاهدين بعد سلسلة من الانتقادات بدأت منذ عرضه في أواخر شهر رمضان مباشرة، واتهامات لعرفة باستهزائها بالمأساة السورية. بينما تم حذف الحلقة من حساب القناة على يوتيوب.

عرفة قامت بالاعتذار سريعا على موقعها الرسمي على فيسبوك، وقالت أنها لم تكن تعلم أثناء التصوير بأن المشهد سينتهي بهذه الطريقة بعد عملية المونتاج، وأن المشهد موجه للبعض "ممن تلاعبو بتزييف حقائق .. وليس الاستهزاء لثانية من الموت او من الفواجع التي ألمت بالكثير".

لكن هذا الاعتذار، الذي كان موجها للشعب السوري بحسب عرفة، كان له مفعول عكسي أثار المزيد من الانتقادات حيث تسبب باستياء متابعي الممثلة من قبل الموالين للنظام السوري، وهو ما وضعها في موقف حرج وعرضها للعداء من الطرفين: الموالي والمعارض للنظام السوري، ونشرت إذاعة محلية سورية إلغاءها الفوري لمقابلة كانت مقررة مع الممثلة.

ويتهم النظام السوري عناصر الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" بأنهم ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، وأشار في مناسبات عديدة إلى أنهم يقومون بتصوير مشاهد مفبركة لعائلات سورية وأطفال ومدنيين يتعرضون للموت تحت القصف أو خنقا بسبب الغازات الكيميائية السامة، بما يطلق عليه الإعلام السوري اسم "مسرحية الكيماوي".

الممثلة والمغنية والكاتبة السورية قالت في تصريح لجريدة الأخبار اللبنانية "قررت أن أعتزل الفن، سأتركه لأهله هذا آخر كلام عندي، أشعر بالقرف النهائي، ربما تعيلني أيّ مهنة أخرى على الحدود الدنيا من الحياة الكريمة، بطريقة أفضل مما يحصل معي في هذه المهنة."

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