إعلان ترشيحات جوائز إيمي ونصيب الأسد لـ"صراع العروش" في رقم قياسي جديد

كشف النقاب اليوم عن ترشيحات جوائز الإيمي، التي تمثل المعادل التلفزيوني لجوائز الأوسكار السينمائية، في دورتها الحادية والسبعين.

المسلسل الشهير صراع العروش أو "غيم أوف ثرونز "game of thrones يكمل مشوار الإبهار حتى بعد انتهاء حلقات موسمه الأخير ليحظى باثنين وثلاثين ترشيحاً، ويحطم رقماً قياسياً جديداً بالنسبة لعدد الترشيحات التي حظي بها مسلسل درامي خلال عام واحد، هذا المسلسل الذي بالفعل يحمل رقماً قياسياً حيث يعد أكثر عمل درامي حصد جوائز إيمي عبر التاريخ، والتي بلغ عددها 42 جائزة.

وسيبث حفل الجوائز هذا العام مباشرة من مسرح مايكروسوفت في لوس أنجيليس في الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر.

في السطور التالية تتابعون معنا أبرز الأسماء:

كشفت الترشيحات عن احتمال فوز ماهرشالا علي أو بينيشيو ديل تورو أو هيو غرانت أو جاريد هاريس أو جاريل جيروم أو سام روكويل بجائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني، أما الممثلات عن نفس الفئة فالمرشحات هن إيمي آدمز، باتريشا أركيت، و أونجانو إيليس، و جوي كينغ ونيسي ناش، و ميشيل ويليامز.

ومن سيكون أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي؟ قد يكون اللقب من نصيب أنتوني آندرسون أو دون شيدل أو تيد دانسون أو مايكل دوغلاس أو بيل هادر أو يوجين ليفي.

بالنسبة للممثلات فالترشيحات ذهبت إلى رايتشل بروسناهان، كريستينا آبلغايت، جوليا لويس دريفوس، ناتاشا ليون، كاثرين أوهارا، فيبي والر بريدج.

في حين في فئة المسلسلات الدرامية فالترشيحات عن فئة الرجال لأفضل دور رئيسي ذهبت إلى:

جايسن بايتمان، ستيرلينغ ك براون، كيت هارينغتون، بوب أودينكيرك، بيلي بورتر، وميلو فينتيميغليا.

عن فئة النساء:

إيميليا كلارك، جودي كومر، فيولا دايفس، لورا ليني، ماندي مور، سادرا أوه، روبن رايت.

وجاءت ترشيحات أفضل برنامج واقع/ مسابقات كالتالي "The Amazing Race"، "American Ninja Warrior"، "Nailed It"، "RuPaul's Drag Race"، "Top Chef"، "The Voice"

أما ترشيحات أفضل برنامج حواري منوع فكانت من نصيب "The Daily Show with Trevor Noah"،"Full Frontal with Samantha Bee"، "Jimmy Kimmel Live"، "Last Week Tonight with John Oliver"، "The Late Late Show with James Corden"، "The Late Show with Stephen Colbert"

في حين ينافس على جائزة أفضل مسلسل قصير "Chernobyl"، "Escape at Dannemora"، "Fosse/Verdon"،''Sharp Object"، "When They See Us"

في الكوميديا تتنافس سبعة مسلسلات على الأفضلية وهي : "Veep"، "The Marvelous Mrs. Maisel"، "Barry"، "The Good Place"، "Fleabag"، "Russian Doll"، "Schitt's Creek".

وفي الدراما هذه هي القائمة:"Better Call Saul"، "Bodyguard"، "Game of Thrones"، "Killing Eve"، "Ozark"، "Pose"، "Succession"، "This Is Us"

