هجوم بصاروخ كروز على مطار أبها السعودي

ذكرت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لجماعة الحوثي باليمن يوم الأربعاء أن الجماعة نفذت هجوما بصاروخ كروز على مطار أبها السعودي.

وقالت القناة "القوة الصاروخية تستهدف مطار أبها بصاروخ من نوع كروز وتؤكد إصابة الهدف بدقة".

ولم يصدر تأكيد للهجوم من السعودية.

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الدفاع الجوي السعودي أسقط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون

وكالة: الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون على جازان

ويوم أمس، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية إن الدفاع الجوي الملكي اعترض وأسقط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون اليمنيون باتجاه مدينة خميس مشيط.

وقال المتحدث العقيد الركن تركي المالكي إن:"قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت... من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار ‘مسيّرة‘ أطلقتهما الميليشيا الحوثية" باتجاه مدينة خميس مشيط.