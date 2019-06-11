الدفاع الجوي السعودي أسقط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية في ساعة مبكرة يوم الثلاثاء إن الدفاع الجوي الملكي اعترض وأسقط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون اليمنيون باتجاه مدينة خميس مشيط.

وقال المتحدث العقيد الركن تركي المالكي إن:"قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت... من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار ‘مسيّرة‘ أطلقتهما الميليشيا الحوثية" باتجاه مدينة خميس مشيط.

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كان تلفزيون المسيرة الذي يديره الحوثيون قد ذكر يوم الاثنين أن حركة الحوثي المتحالفة مع إيران نفذت هجمات على قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط بجنوب غرب السعودية.