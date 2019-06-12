استطلاع للرأي: مصر تتصدر قائمة "المخدوعين" بسبب لأخبار المزيفة

أشار استطلاع للرأي أجري حول العالم إلى أن الولايات المتحدة وروسيا والصين، بالترتيب، هم المصادر الأولى للأخبار الكاذبة في العالم، بينما احتلت مصر المركز الأول في قائمة المخدوعين بتلك الأخبار وذيلت باكستان تلك القائمة بأكثر بلاد العالم تشكيكا بمصداقية الأخبار.

الاستطلاع الذي أجراه مركز الحكومات المبتكرة الدولي CIGI بين 21 ديسمبر - كانون الأول من عام 2018 و 10 فبراير - شباط 2019 شمل 25 بلد من جميع أنحاء العالم، وجمع بيانات معن حوالي 25 ألف مستخدم لشبكة الانترنيت. وأظهر أن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتصدر المنصات الأكثر استعمالا من قبل ناشري الأخبار الكاذبة أو الأخبار المزيفة والموجهة للتلاعب بالرأي العام.

86 بالمئة من مستخدمي الانترنيت حول العالم مخدوعون

ويحتل موقعا تويتر يوتيوب المركزين الثاني والثالث كمنصات اجتماعية تستخدم لنشر الأخبار الكاذبة، حيث أشار الاستطلاع أيضا إلى أن 86% من يستعلمون الانترنيت حول العالم لقراءة أو مشاهدة الأخبار قد كانوا في وقت مضى عرضة للأخبار المزيفة.

يقول المستشار فين أوسلر هامبسون، أحد المسؤولين في مركز CIGI "لا يبرهن استطلاع الرأي على هشاشة الانترنيت فحسب، بل يؤكد أيضا على استياء متزايد لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من هيمنة تلك الشركات على حياتهم اليومية".

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