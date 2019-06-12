الإمارات وألمانيا تدعوان إيران للكف عن أي أفعال من شأنها تصعيد التوتر

عبرت الإمارات وألمانيا في بيان مشترك أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الأربعاء عن قلقهما من تصاعد التوتر في منطقة الخليج، وحثتا إيران على الكف عن أي أفعال من شأنها تصعيد التوتر.

وصدر البيان بعد زيارة رسمية من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى ألمانيا.

وشدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال لقائه بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين على التزام الطرفين بمكافحة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله على الصعيدين الإقليمي والدولي، وضمان التعاون الأمني في هذا الصدد.

وأجرى الطرفان محادثات معمقة بشأن الوضع الأمني في منطقة الخليج، وفي هذا الصدد أكدت الإمارات العربية المتحدة وألمانيا على ضرورة توقف كل الأطراف في المنطقة عن أي أفعال قد تؤدي إلى تصاعد التوتر الحالي ودعوة إيران إلى لعب دور بناء والكف عن أي أفعال من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة.

ولم يُخفِ الطرفان قلقهما إزاء تصاعد التوتر في المنطقة حيث أكدتا على ضرورة القيام بدور إيجابي والامتناع عن اتخاذ أي خطوات تصعيدية. وأعربت ألمانيا عن الموقف الأوروبي الذي يفيد بأن خطة العمل الشاملة المشتركة تعتبر جزءاً رئيساً للهيكل الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية، وإنجاز للدبلوماسية المتعددة، وهي الخطة التي أقرها بإجماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال القرار رقم 2231.

وأكدت الإمارات وألمانيا مجددا على ضرورة الامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تصعيد التوترات القائمة حاليا حيث اعتبرت الإمارات وألمانيا أن مراعاة سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أمر أساسي لضمان الأمن والاستقرار الإقليميين.

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