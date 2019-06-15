لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox

عاجل

عاجل

الإمارات العربية المتحدة

طاقم الناقلة النرويجية التي تعرضت لهجوم يصل إلى دبي

 محادثة
بقلم:  Euronews  مع رويترز
طاقم الناقلة النرويجية التي تعرضت لهجوم يصل إلى دبي
حجم النص Aa Aa

قالت شركة "فرنتلاين" المشغلة لناقلة النفط النرويجية "فرنت ألتير" التي تعرضت لهجوم في خليج عمان، إن أفراد طاقم السفينة وصلوا إلى دبي.

وفي بيان نشرته اليوم السبت 15 يونيو/حزيران، قالت الشركة "كل أفراد طاقم الناقلة وعددهم 23 غادروا إيران من مطار بندر عباس ووصلوا إلى مطار دبي الدولي بعد ظهر اليوم".

من جانبه قال متحدث باسم الشركة لرويترز، إن الطاقم ويضم أفرادا من روسيا والفيليبين وجورجيا حظي بالعناية من جانب السلطات الإيرانية.

وغادر معظم أفراد الطاقم إلى بلادهم مباشرة بعد وصولهم إلى دبي، بينما يعتزم الباقون المغادرة يوم غد الأحد 16 يونيو/حزيران.

وتعرضت "فرنت ألتير" وناقلة نفط يابانية لهجوم بخليج عمان يوم الخميس الماضي.

للمزيد على يورونيوز

إيران تستدعي سفير بريطانيا بعد اتهامات بالهجوم على ناقلتي نفط بخليج عمان

واشنطن وحلفاؤها بالخليج في وضع حرج.. استهداف ست ناقلات في 30 يوما

تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك