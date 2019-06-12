أوبر ستطلق خدمة التاكسي الطائر عام 2023

أعلنت شركة أوبر تكنولوجيز أنها ستختبر خدمة "التاكسي الطائر" في مدينة ملبورن، ثاني أكبر مدن أستراليا، كموقع اختبار عالمي. وتخطط المجموعة بحسب موقعها لتقديم خدمة بأسعار معقولة عام 2023.

وكانت شركة خدمات نقل الركاب اختارت دبي في البداية كأول موقع اختبار خارج الولايات المتحدة لخدمة (أوبر إير) لكنها أعادت فتح طلبها أمام العروض في الشهر الماضي.

وصرحت أوبر، إنها ستبدأ الرحلات التجريبية للطائرة التي تعمل بدون طيار في ملبورن الأسترالية ومدينتي دالاس ولوس أنجليس الأمريكيتين في عام 2020 قبل بدء العمليات التجارية في عام 2023.

وقالت سوزان أندرسون المديرة الإقليمية لأوبر في أستراليا ونيوزيلندا وشمال آسيا في بيان "تبنت حكومات أستراليا أسلوبا تقدميا فيما يتصل بخدمات النقل الجماعي وتكنولوجيا النقل المستقبلي".

وأضافت " كل هذا، إضافة إلى العوامل الفريدة لملبورن من حيث السكان والجغرافيا المكانية وثقافة الإبداع والتكنولوجيا، يجعلها المدينة الثالثة المثالية لإطلاق (أوبر إير)".

وخلال الرحلات التجريبية سيُنقل الركاب من أحد مراكز "ويستفيلد السبعة" للتسوق في ملبورن إلى المطار الرئيسي بالمدينة. ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة الجوية البالغة 19 كيلومترا من الحي التجاري في وسط المدينة إلى المطار 10 دقائق مقارنة مع 25 دقيقة تستغرقها عادة بالسيارة.

ويمكن للعملاء طلب التاكسي الطائر الكهربائي عبر تطبيق على الهواتف الذكية بنفس طريقة طلب خدمات أوبر الأرضية.

ويقدم الفيديو الذي تم إنتاجه من قبل أوبر مركبات كهربائية جوية، تعمل بمحركات نفاثة، ويضم جزء منها هليكوبتر وجزء آخر لطائرة مسيرة إضافة لجزء يضم طائرة ذات جناح ثابت، وبها عدة تروس صغيرة قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي والتحليق الأفقي السريع.

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