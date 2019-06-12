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قرغيستان

فيديو: فتاة عمرها 19 عاما تشارك في بناء أول قمر اصطناعي في قرغيزستان

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بقلم:  Euronews 
رئيسة برنامج الفضاء في قرغيزستان ألينا أنيسيموفا
رئيسة برنامج الفضاء في قرغيزستان ألينا أنيسيموفا
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تمكن فريق من الفتيات أصغرهن عمرها 14 عاما وترأسه فتاة عمرها 19 عاما من بناء أول قمر اصطناعي في قرغيزستان.

رئيسة برنامج الفضاء في قرغيزستان ألينا أنيسيموفا تقول إن شغفها بالتكنولوجيا بدأ منذ الطفولة، وهي الآن تبني مع فريقها قمرا صناعيا مصغرا يستخدم لأغراض الدراسة أطلقن عليه اسم كيوبسات CubeSat. ويطمحن لوضعه في المدار في عام 2020.

تقول أيدانا وهي عضوة في برنامج الفضاء "لن نتوقف عند إطلاق قمر صناعي واحد فحسب بل سنقوم بتحقيق المزيد" وتطمع الفتاة بإلهام الشابات اللاتي لا تملكن فرصا لتحقيق أحلامهن وما يتطلعن إليه.

احتلت قيرغيزستان في عام 2018 المرتبة 86 في تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن الفروقات بين الجنسين في البلد الذي تبدأ 22 بالمئة من الزيجات فيه باختطاف العروس كتقليد ما زال متبع حتى الآن.

تقول كيزجيبك باتيركانوفا التي تشغل منصب المدير العام لبرنامج الفضاء في قرغيزستان "غالبا ما نتهم بالانحياز بطريقة إيجابية لصالح الفتيات والنساء، لكن في الواقع فإن حقوق المرأة في بلدنا تنتهك بشدة بحسب ما تؤكده الكثير من المنظمات غير الحكومية والدراسات الدولية".

ألينا تأمل أن تكون من النساء اللتي يتوأن منصب القيادة في قرغيزستان في مجال العلوم والتكنولوجيا، وربما مجال الفضاء أيضا.

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