"هضبة ترامب" مستوطنة جديدة تبنيها إسرائيل في مرتفعات الجولان

تصوت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية بعد غد الاحد على تسمية مستوطنة جديدة باسم "هضبة ترامب " أو "مرتفعات ترامب" في مرتفعات الجولان.

وتأتي هذه التسمية تقديرا لاعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية بالرغم من عدم اعتراف الأمم المتحدة بهذه الخطوة. وتتوقع الحكومة الإسرائيلية تزايد اهتمام المستثمرين الأميركيين في المنطقة خصوصا في مجال الزراعة والسياحة.

وقد صرحت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن موقع المستوطنة الجديدة سيكون في شمالي الجولان والقريب من أنقاض قرية القلع السورية. النية تأتي ضمن خطة لتوسيع وتكثيف الاستيطان في الجولان أعدتها وزارة الإسكان الإسرائيلية، لبناء عشرات آلاف الوحدات السكنية لاستيعاب 250 ألف اسرائيلي بحلول 2048.

علما بأن هناك حوالي 33 مستوطنة إسرائيلية يقطن فيها حوالي 20 ألف مستوطن إسرائيلي، أقيمت منذ احتلال الجولان عام 1967. فيما يقيم 18 ألف سوري في الجولان رفض معظمهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية.

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