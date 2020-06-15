ضوء أخضر إسرائيلي لبناء مستوطنة جديدة في الجولان السوري والاسم.. مرتفعات ترامب

وافقت الحكومة الإسرائيلية على تمويل بناء مستوطنة جديدة، في هضبة الجولان السوري التي احتلتها في حرب 1967، وستطلق عليها اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تخصيص حوالي 2.3 مليون دولار، لتمويل بناء المستوطنة التي سيطلق عليها اسم مرتفعات ترامب، في بادرة اعتبرتها الحكومة الإسرائيلية عربون امتنان إلى الخدمة، التي أسداها ترامب للدولة العبرية، وقراره التخلي عن سياسة خارجية أمريكية استمرت لعقود، واعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان في 25 آذار مارس من العام الماضي.

وتعرف المستوطنة حاليا باسم "بوخيم"، ويبلغ عدد المستوطنين فيها عشرة أشخاص، ويتوقع أن تنضم إليهم حوالي عشرين عائلة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتبلغ مساحة هضبة الجولان 700 ميل مربع، وهي تطل على وادي الأردن، ويقطنها حوالي 40 ألف نسمة من العرب، بينهم دروز وعلويون، ويحمل بعضهم الجنسية الإسرائيلية. وكانت إسرائيل قامت بضم الجولان سنة 1981، رغم عدم اعتراف المجتمع الدولي بسيادتها، على المنطقة المحتلة.