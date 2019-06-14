بلجيكا تستقبل 6 أطفال أيتام داعش

صرحت الجماعة السورية المسلحة والمدعومة من الولايات المتحدة إن بلجيكا استعادت ستة أطفال من أيتام أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية، والتي تحتجز الآلاف من الإسلاميين المتشددين وأفراد أسرهم.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي في تغريدة له على تويتر، تعليقا على الخطوة التي اتخذتها بلجيكا: "يجب أن يمتد ذلك إلى الرجال والنساء في مخيماتنا وفي السجن وألا يقتصر على الأطفال".

هذا وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على شرقي نهر الفرات ما يعادل ربع سوريا، بعد أن أجبرت مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية على الانسحاب في سلسلة من الهجمات منذ عام 2015 بلغت أوجها في آذار بهزيمة التنظيم في الباغوز القريبة من حدود العراق.

ومع ذلك تقول قوات سوريا الديمقراطية إنها لا تستطيع احتجاز آلاف من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية وأفراد أسرهم الذين استسلموا خلال الهجوم لأجل غير مسمى. علما بأن كثير من المحتجزين الأجانب موجودين في سجون أو في مخيمات مكتظة للنازحين في شمال شرق سوريا.

وكان مقاتلو التنظيم قد أتوا بعدد كبير من الأطفال إلى المناطق التي سيطروا عليها كما أنجبوا أطفالا تيتم بعضهم الآن وأصبحوا في حالة عوز أو بلا جنسية وصار مستقبلهم غامضا.

جدير بالذكر بأن هناك بعض الدول الغربية التي ترفض استعادة مواطنيها الذين سافروا إلى سوريا للانضمام إلى الدولة الإسلامية. ويعتبرهم البعض مصدرا للتهديد الأمني في بلادهم.

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