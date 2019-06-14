روحاني: أفعال أمريكا تهدد استقرار الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الجمعة 14 يونيو/حزيران من بشكك عاصمة قرغيزستان، أن الأفعال الأمريكية تمثل تهديدا خطيرا للاستقرار في الشرق الأوسط.

وخلال اجتماع لزعماء منظمة شنغهاي للتعاون وهي تكتل أمني تقوده الصين ويضم روسيا والهند، قال روحاني "تطلب إيران من الأطراف الباقية في الاتفاق النووي الالتزام بتعهداتها على الفور".

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عُمان يوم الخميس بينما تنفي طهران أي صلة لها بالأمر.

ولم يتطرق روحاني لذكر الهجوم لكنه ركز على انتقاد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في عام 2015.

وذكر أن إيران لا تزال ملتزمة بالاتفاق.

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