أبرز ردود الفعل الدولية على الهجوم على ناقلتي النفط في مياه الخليج

الأمين العام للأمم المتحدة: العالم لن يستطيع تحمل مواجهة كبرى في منطقة الخليج

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأشد العبارات بالهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط اليوم الخميس في خليج عمان وأسفرت عن اشتعال النيران في إحداهما محذرا من أن العالم لن يستطيع تحمل "مواجهة كبرى في منطقة الخليج".

وأضاف غوتيريش أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية "أندد بشدة بأي هجوم على سفن مدنية. يجب الوقوف على الحقائق وتحديد الأطراف التي تتحمل المسؤولية".

ونقلت وكالة رويتز عن دبلوماسيون قولهم إن الولايات المتحدة أبلغت مجلس الأمن الدولي أنها ستثير مسألة الهجوم على ناقلتين في خليج عمان خلال جلسة مغلقة للمجلس في وقت لاحق اليوم.

جامعة الدول العربية: بعض الأطراف تريد إشعال النار في المنطقة

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن على مجلس الأمن الدولي أن يتحرك بشأن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان محذرا من أن بعض الأطراف تريد إشعال النار في المنطقة

الكويت: الهجوم تهديد للسلم والأمن الدوليين

أبلغ وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح مجلس الأمن الدولي بأن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان تهديد للسلم والأمن الدوليين

روسيا: من الباكر جداً معرفة من يقف خلف الهجوم

قال متحدث باسم الكرملين في موسكو إنه من الباكر جداً معرفة من يقف خلف الهجوم على ناقلتي النفط الذي حصل صباح اليوم، الخميس، محذراً في الوقت عينه من استخلاص النتائج بسرعة.

بريطانيا: لهجوم على ناقلات مدنية مثل هذه غير مقبول بالمرة

قال متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا إن الهجوم على ناقلات مدنية مثلما حدث في خليج عمان غير مقبول وبريطانيا على استعداد للمساعدة في أي تحقيق في الواقعة.

وقال المتحدث للصحفيين "الهجوم على ناقلات مدنية مثل هذه غير مقبول بالمرة... من المهم احترام حرية الملاحة والالتزام بها. نحن على تواصل مع الشركاء الدوليين وعلى استعداد للمساعدة في أي جهود للإنقاذ أو التحقيق".

الولايات المتحدة: سنواصل تقييم الموقف في خليج عمان

وكان البيت الأبيض قد أصدر بياناً سابقاً من اليوم الخميس، وقال فيه إن الولايات المتحدة ستواصل تقييم الموقف في خليج عمان في أعقاب هجوم على ناقلتي نفط.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب "على الهجوم على الناقلتين في خليج عمان. الحكومة الأمريكية تقدم المساعدة وستواصل تقييم الموقف".

قالت رابطة ناقلات النفط إنترتانكو إن هناك مخاوف متنامية بشأن سلامة السفن وأطقمها المبحرة عبر مضيق هرمز بعد تعرض سفينتين لهجمات في خليج عمان.

ودفع الهجوم أسعار النفط للصعود أربعة بالمئة، بعد شهر من تضرر أربع ناقلات أخرى بسبب ألغام لاصقة في نفس المنطقة. وقال باولو داميكو رئيس مجلس إدارة إنترتانكو في بيان "عقب هجومين على سفينتي أعضاء هذا الصباح، يساورني قلق شديد بشأن سلامة أطقمنا عبر مضيق هرمز".

وأضاف "نحتاج إلى أن نتذكر أن نحو 30 بالمئة من النفط الخام (المنقول بحرا) في العالم يمر بالمضائق. إذا أصبحت المناطق البحرية غير آمنة، فإن الإمدادات للعام الغربي بأكمله قد تتعرض للتهديد".

إيران: حادث ناقلتي النفط في خليج عمان يوم الخميس "مريب"

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء الإيرانية إن الناقلة فرنت ألتير غرقت بعدما تعرضت لأضرار عقب هجوم في خليج عمان.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن مصدر مطلع لم تسمه قوله إن فرق بحث وإنقاذ إيرانية انتشلت 44 بحارا من ناقلتي النفط المعطوبتين في خليج عمان. وأضافت الوكالة أنه تم نقل البحارة إلى مرفأ جاسك الإيراني.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن حادث ناقلتي النفط في خليج عمان يوم الخميس "مريب" ودعا إلى حوار إقليمي لتجنب التوتر.

وذكر ظريف على تويتر "وردت أنباء الهجمات على ناقلتي النفط المرتبطتين باليابان" في خليج عمان بينما كان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يجتمع مع الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي لإجراء "محادثات واسعة وودية".

وتابع "وصف ‭‭'‬‬مريب‭‭'‬‬ أقل بكثير من أن يصف ما حدث هذا الصباح... منتدى الحوار الإقليمي الذي اقترحته إيران ضرورة حتمية".

فرنسا تدعو لضبط النفس

من جانبها دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى ضبط النفس ونزع فتيل التوتر في منطقة الخليج بعد هجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة أنييس فون دير مول للصحفيين في إفادة يومية على الإنترنت "ندعو كل الأطراف، التي نتواصل معها بشكل دائم، لضبط النفس ونزع فتيل التوتر".

وأضافت "نكرر أيضا ذكر تمسكنا بحرية الملاحة التي يتعين حتما الحفاظ عليها".

نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف رويترز

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله يوم الخميس إن على الجميع عدم التعجل في تحميل إيران المسؤولية عما يشتبه بأنه هجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، وأضاف أيضا أنه ينبغي عدم استغلال الواقعة في تأجيج التوتر مع طهران.

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