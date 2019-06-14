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إسرائيل

شاهد: تل أبيب تحتضن مسيرة المثليين الأكبر في الشرق الأوسط

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بقلم:  Euronews 
مسيرة المثليين الكبرى بمدينة تل أبيب
مسيرة المثليين الكبرى بمدينة تل أبيب -
حقوق النشر
رويترز
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عمت الألوان وأعلام قوس قزح شوارع تل أبيب في مسيرة المثليين السنوية، حيث باتت المدينة تعتبر من أهم مناطق سياحة المثليين في العالم، على عكس باقي منطقة الشرق الأوسط التي ما زالت تعتبر هذا الموضوع من المحرمات.

وقدمت العروض الموسيقية والراقصة، والكرنفالات احتفالاً بهذا اليوم الذي شارك فيه قرابة ربع مليون سائح ومقيم.

وتطالب المظاهرة هذا العام بالمساواة الكاملة بين مجتمع المثليين وبقية أطياف المجتمع، ورغم أن المثليين لديهم حق الخدمة العسكرية وحق الترشح للبرلمان إلا أنهم لم يبلغوا المساواة التامة في الحقوق حسب ما يقولون.

ويتهم البعض حول العالم إسرائيل باستخدام ورقة المثليين والحرية الجنسية لتسويق صورة معينة تطفح بالتسامح تغطي على انتهاكاتها وجرائمها بحق الفلسطينيين.

رويترز
جانب من مسيرة المثليين بتل أبيبرويترز

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