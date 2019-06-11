جزيرة ساموا تحظر فيلما يروي سيرة حياة إلتون جون بسبب مشاهد مثلية

قالت هيئة الرقابة في جزيرة ساموا إنها حظرت عرض فيلم "Rocketman - رجل الصاروخ" الموسيقي الذي يحكي قصة حياة المغني البريطاني الشهير إلتون جون، لاحتوائه على مشاهد مثلية.

وقال الرقيب لياتوا نيابو فاوي لصحيفة "ساموا أوبزرفر" في عدد يوم الاثنين إن الفيلم مُنع من العرض الأسبوع الماضي لأنه يتعارض مع "ثقافتنا ومعتقدانا المسيحية" في ساموا.

ونحو 97 بالمئة من سكان ساموا البالغ عددهم نحو 200 ألف نسمة مسيحيون، وتعد المثلية الجنسية جريمة في الجزيرة الواقعة في جنوب المحيط الهادي.

ويتتبع الفيلم، وهو من بطولة تارون إيجرتون، خطوات جون الأولى في عالم الموسيقى بدءا بعزفه على البيانو وهو طفل إلى دخوله عالم الترفيه الأمريكي الذي يعج بالمخدرات والخمر.

وبدأ عرض الفيلم على مستوى العالم في أواخر مايو - أيار. وتم حذف مشاهد المثلية الجنسية وتعاطي المخدرات من الفيلم عند عرضه في روسيا مما أثار انتقادات من إلتون جون وصناع الفيلم.

وقالت دور أبولو للعرض السينمائي في أبيا عاصمة ساموا عبر صفحتها على فيسبوك "للأسف ولأسباب رقابية اضطررنا لإلغاء عرض فيلم - روكت مان".

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