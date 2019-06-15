شاهد.. حادث بين شاحنتين في أمريكا وتناثر البضائع في الطريق

تسبب تصادم شاحنتين للبضائع يوم 14 يونيو / حزيران، إلى تعطل حركة السير وازدحام شديد في أحد الطرق السريعة شمال غرب إنديانا.

وتحمل الشاحنة الأولى مسحوق الكاكاو، بينما تنقل الثانية بطاريات الليثيوم ومواد أخرى، ما أدى إلى تناثرها وسط الطريق، كما تسببت البطاريات بنشوب حرائق صغيرة.

وبحسب شرطة الولاية فإن شاحنة كان يقودها شخص في السبعينيات من العمر كان يحاول الحصول على زجاجة مياه، ما أدى إلى اصطدامه بشاحنة أخرى يقودها رجل خمسيني.

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تحقيقات الشرطة توصلت إلى أن محاولة سائق الشاحنة الأول حصوله على شيء في مقصورة القيادة هو ما أدى إلى انحرافها عن مسارها.