لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox

عاجل

عاجل

الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد.. حادث بين شاحنتين في أمريكا وتناثر البضائع في الطريق

 محادثة
بقلم:  Euronews 
صورة من الحادث
صورة من الحادث -
حقوق النشر
ا.ب
حجم النص Aa Aa

تسبب تصادم شاحنتين للبضائع يوم 14 يونيو / حزيران، إلى تعطل حركة السير وازدحام شديد في أحد الطرق السريعة شمال غرب إنديانا.

وتحمل الشاحنة الأولى مسحوق الكاكاو، بينما تنقل الثانية بطاريات الليثيوم ومواد أخرى، ما أدى إلى تناثرها وسط الطريق، كما تسببت البطاريات بنشوب حرائق صغيرة.

وبحسب شرطة الولاية فإن شاحنة كان يقودها شخص في السبعينيات من العمر كان يحاول الحصول على زجاجة مياه، ما أدى إلى اصطدامه بشاحنة أخرى يقودها رجل خمسيني.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

شاهد: انهيار جسر جنوب الصين وسقوط سيارتين في النهر

شاهد: عربة للشرطة الأمريكية تصطدم بسيارة صغيرة وتقتل سائقتها

تحقيقات الشرطة توصلت إلى أن محاولة سائق الشاحنة الأول حصوله على شيء في مقصورة القيادة هو ما أدى إلى انحرافها عن مسارها.