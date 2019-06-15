وزراء الطاقة في مجموعة العشرين قلقون من الهجمات على ناقلات نفط في الخليج

قال وزير الصناعة الياباني هيروشيغي سيكو يوم السبت إن وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين عبروا عن قلقهم إزاء الهجمات على ناقلات نفط في الخليج وسيتعاونون للحفاظ على استقرار سوق النفط.

وتعرضت ناقلتا نفط إحداهما تابعة لشركة شحن يابانية لهجوم يوم الخميس. وحملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية الهجوم مما أثار مخاوف بشأن حدوث مواجهة ودفع أسعار النفط للصعود.

وقال سيكو للصحفيين خلال اجتماع وزراء الطاقة والبيئة لمجموعة العشرين المنعقد في كارويزاوا "الأمر المهم أننا توصلنا لتفاهم بين وزراء الطاقة بشأن الحاجة للعمل معا للتعامل مع الحوادث الأخيرة من منظور أمن الطاقة".

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وقال في إشارة لاجتماعات مع مسؤولين من عدة دول من بينها السعودية والولايات المتحدة "الأمر ذاته حدث في اجتماعاتنا الثنائية".

وصرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لسيكو خلال اجتماع ثنائي بأن المملكة تتعامل مع الأحداث الاخيرة بما في ذلك هجوم 12 مايو/ أيار على أربع ناقلات قبالة ساحل الإمارات بجدية بالغة.

وقال إن الأضرار التي سببتها الهجمات الأخيرة تتجاوز ما أصاب السفن من أضرار مادية نظرا لأنها أثرت على الثقة العالمية حيال أمن إمدادات الطاقة مضيفا أن المملكة ملتزمة بضمان استقرار أسواق النفط العالمية.

كما أدان دان برويليت نائب وزير الطاقة الأمريكي الهجمات وقال في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين "نقف بقوة مع اليابانيين والجميع".

وتعقد قمة مجموعة العشرين في أوساكا يومي 28 و29 يونيو / حزيران.