الولايات المتحدة تستعد لإرسال ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان يوم الاثنين عن نشر نحو ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط ضمن ما قال إنها "أغراض دفاعية"، مشيرا إلى الخطر من إيران.

وقال شاناهان في بيان "الهجمات الإيرانية الأخيرة تؤكد صحة معلومات المخابرات الموثوقة التي تلقيناها بشأن السلوك العدواني للقوات الإيرانية والجماعات الوكيلة لها التي تهدد أفراد الجيش الأمريكي والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وكانت رويترز قد أوردت أولا الخطط لإرسال جنود إضافيين للشرق الأوسط في وقت سابق اليوم.

,قال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن الولايات المتحدة تستعد لإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط ردا على مخاوف متزايدة بشأن إيران التي تتهمها واشنطن بالمسؤولية عن هجمات على‭‭ ‬‬ناقلتي نفط الأسبوع الماضي.

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