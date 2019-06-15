مسلسل أردني على نتفليكس يحصد موجة من الانتقادات بسبب "إباحيته"

"موجة من التنمر ضد الممثلين وطاقم العمل في مسلسل جن"، بهذه العبارة بدأ موقع نتفليكس الشهير الرد على الانتقادات الواسعة التي وجهت للمسلسل الأردني "جن"، لما يحتويه من مشاهد خارجة عن المألوف العربي من حيث الجرأة بتناول المواضيع الجنسية.

فالمسلسل الذي ينتجه الموقع الأمريكي، هو أول انتاج عربي لهذه الشركة، تتمحور قصته حول مجموعة من طلاب المرحلة الثانوية، يقومون برحلة إلى مدينة البتراء، حيث يواجهون جنيا في هذه المدينة، تتطور الأحداث في أجواء يمكن وصفها بالخيالية، وتتشابك التفاصيل ضمن نسيج من العلاقات العاطفية الجريئة بين أبطال العمل.

وجاء في بيان نتفليكس:"تابعنا بكل أسف موجة التنّمر الحالية ضد الممثلين وطاقم العمل في مسلسل جِنّ ونعلن أننا لن نتهاون مع أي من هذه التصرفات والألفاظ الجارحة لطاقم العمل. موقفنا لطالما كان متمركزاً حول قيم التنوّع والشمولية ولذلك نحن نعمل على توفير مساحة آمنة لكل محبّي المسلسلات والأفلام حول المنطقة".

وبدأ عرض المسلسل على الموقع يوم 13 يونيو، وهو من تأليف راجيف داساني وإخراج كل من اللبناني مير جان بوشعيا وأمين مطالقة، وسيتم عرضه بـ 29 لغة.

ومن أبطال العمل، سلمى ملحس، حمزة عقاب، سلطان الخيل، ياسر الهادي، بان حلاوة، هنا شمعون، عبد الرزاق جركس، نهى سمارة وغيرهم.

إليكم بعض التعليقات التي وردت على المسلسل، والتي تمحورت في غالبها حول عدم ملامسة المسلسل وأحداثه للمجتمع العربي عموما والأردني على وجه الخصوص، وانتقدت اباحيته وتناقل أفكار مسكوت عنها بما يخص العلاقات الجنسية في مجتمع تقليدي، بالإضافة إلى ضعف أداء الممثلين.

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، كانت قد نشرت توضيحا على حسابها في تويتر، ألمحت فيه أنها لا تستطيع النظر بالنص أو السيناريو، بحسب قانونها الداخلي، إلا أنها أيضا لا تؤيد أو تشجع مضمون المسلسل، كما أن نتفليكس منصة عالمية موجودة في أكثر من تسعين بلدا، وهي منصة قائمة على الاشتراك بحسب خيارات الأفراد.

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