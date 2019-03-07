رائعة ماركيز "مئة عام من العزلة" إلى الشاشة بفضل نتفليكس

بعد خمسين عاماً من نشرها، ستشق رائعة غابرييل غارسيا ماركيز "مئة عام من العزلة" طريقها إلى الشاشة بفضل نيتفليكس.

فقد أعلنت نيتفليكس يوم الأربعاء أنها حصلت على حقوق العمل على تحويل رواية ماركيز لعمل يعرض على الشاشات، لأول مرة منذ أن رأت الضوء عام 1967، وتحقيقها لمبيعات تقدر بخمسين مليون نسخة وترجمتها إلى 46 لغة.

وقال رودريغو غارسيا، نجل الروائي الحائز على جائزة نوبل، والذي سيكون منتجًا تنفيذيًا في المشروع مع شقيقه غونزالو، إن والده تلقى العديد من العروض على مر السنين لتحويل الكتاب لعمل سينمائي كان الروائي يرفض العروض خوفاً من ظلم الرواية وعدم القدرة على ترجمتها بصرياً في فيلم أو حتى اثنين، رغم أن العديد من كتبه الأقصر قد تم تحويلها لأفلام . سبب آخر كان يكمن وراء رفض العروض الكثيرة هو التزام ماركيز برواية القصة باللغة الإسبانية حصراً لذا كانت الكثير من العروض غير قابلة للبحث حتى.

وأضاف غارسيا:"كنت أسمع النقاش حول بيع حقوق" مائة عام من العزلة "من عدمه منذ أن كنت في الثامنة من عمري. "لم يكن قرارًا بسيطاً بالنسبة لنا. يبدو الأمر وكأن فصلاً عظيماً قد بدأ وأغلق معه فصلاً طويلاً مضى".

وقال غارسيا عن قرار عائلته ببيع حقوق اقتباس الرواية الآن: "خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية ، حققت المسلسلات قفزة كبيرة في المستوى والمكانة، وكانت Netflix من أوائل الذين أثبتوا أن الناس باتوا اليوم أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لرؤية سلسلة يتم إنتاجها بلغات أجنبية مع ترجمة. كل هذا كان يبدو مشكلة لم تعد موجودة".

وقال فرانسيسكو راموس، نائب الرئيس الأعمال الأصلية باللغة الإسبانية في Netflix ، إن الشركة حاولت من قبل أن تحصل على حقوق الرواية، لكن قوبلت بالمقاومة. وأشار إلى أن نجاح سلسلة مثل "ناركوس" وأفلام مثل "روما"، الذي فاز مؤخراً بجائزة أوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية،، أظهر إمكانية " تقديم محتوى باللغة الإسبانية للعالم".

تعتبر هذا الرواية تحفة أدبية وإحدى أهم ما أنتجه الأدب اللاتيني، وبسببها تبوأ غارسيا ماركيز مكانة بارزة في طليعة ما عرف باسم "ازدهار أدب أمريكا اللاتينية"- وهو ظاهرة أدبية ظهرت في أمريكا اللاتينية في ستينات وسبعينات القرن الماضي في الأدب بوجه عام والرواية على وجه الخصوص- إلى جانب كتاب القارة الكبار كالبيروفي ماريو بارغاس يوسا على سبيل المثال، وساهم غارسيا مع زملائه بتعميم هذا النوع من الواقعية السحرية التي تحررت من قيود القواعد الأدبية التقليدية .

لا يزال من السابق لأوانه معرفة من سيتصدى لكتابة أو إخراج أو تمثيل العمل، لكن راموس أكد التزام Netflix بالعمل مع أفضل المواهب في أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى أن التصوير سيكون في كولومبيا، ولم يتم الكشف كذلك عن التفاصيل المالية للصفقة.

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