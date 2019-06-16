شاهد: في كولومبيا.. 20 طنا من القهوة داخل فنجان عملاق لدخول غينيس

سعت قرية كولومبية يوم السبت إلى تحطيم رقمين قياسيين ودخول موسوعة غينيس، الأول بأكبر فنجان قهوة في العالم، والثاني حول أكبر عدد ممكن من نكهات القهوة.

وقد بُني الفنجان العملاق في ساحة قرية تشيتشينا الواقعة على سفوح الجبال في منطقة تشتهر بزراعتها للبن، ويتسع هذا الفنجان لعشرين طنا من القهوة.

منظم الاحتفال ألمح إلى أن سعيهم لتحطيم الرقم القياسي هو محاولة للفت الانتباه إلى المنتجات المحلية من القهوة، وهو أمر مهم بالنسبة للمزارعين.

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وعلى القرية وسكانها الانتظار لأيام ليتم الإعلان عن فوزهم، حيث أكد أحد المشرفين من قبل غينيس على ضرورة التأكد من كل المعطيات قبل اتخاذ قرار رسمي.