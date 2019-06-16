عشرات القتلى بتواصل الاشتباكات والقصف شمال غرب سوريا

قتل العشرات اليوم السبت 15 يونيو/حزيران في قصف جوي روسي سوري واشتباكات على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة شمال غربي سوريا، وفق ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المصدر نفسه من مقره في بريطانيا، إن عشرات المدنيين قتلوا في غارات جوية وقصف اليوم على قرى وبلدات خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في محافظة إدلب.

وأشار المرصد إلى أن الاشتباكات التي وقعت أسفرت وحدها عن سقوط 26 جنديا ومسلحا من الموالين للحكومة، فضلا عن 8 مسلحين معارضين.

وقالت وسائل إعلام حكومية سورية، إن مسلحين قصفوا مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة، ما تسبب في أضرار مادية.

ومع نهاية نيسان/أبريل، بدأت دمشق وموسكو حملة تستهدف فيها الطائرات الحربية السورية والروسية ريف إدلب الجنوبي ومناطق مجاورة له تمتد حتى شمال حماة، يسقط فيها مدنيون بشكل يومي، وتسببت الحملة بإخلاء بلدات وقرى بأكملها بعد نزوح سكانها بحثاً عن الأمن والحياة.

وشمال غرب سوريا هو آخر جزء من البلاد لا يزال خاضعا لسيطرة معارضي الرئيس بشار الأسد. وهناك اتفاق لخفض التصعيد في المنطقة منذ العام الماضي تضمنه روسيا، حليفة الأسد، وتركيا التي طالما قدمت الدعم لمقاتلي المعارضة.

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