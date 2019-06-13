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تركيا: الجيش السوري يشن هجوما على نقطة مراقبة تركية في إدلب السورية

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
تركيا: الجيش السوري يشن هجوما على نقطة مراقبة تركية في إدلب السورية
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس، أن قوات الحكومة السورية هاجمت نقطة مراقبة تركية في محافظة إدلب بسوريا، في هجوم اعتبرته متعمدا وتضمن استخدام 35 قذيفة مورتر.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن ثلاثة جنود أتراك أصيبوا بإصابات طفيفة في الهجوم ولحقت أضرار ببعض المعدات والمنشآت.

وذكرت أن أنقرة قدمت احتجاجات لموسكو بشأن الواقعة.

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