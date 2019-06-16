شاهد.. البرد يكسر زجاج السيارات في فرنسا وإعلان جنوب شرق البلاد منطقة منكوبة

أظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تحطم زجاج سيارة بسبب تساقط حبات البرد الكبيرة بكثافة في فرنسا، نتيجة عواصف ضرب مناطق جنوب شرق البلاد.

وزير الزراعة الفرنسي ديدييه غيوم قال يوم الأحد إن بلاده ستعلن حالة كارثة طبيعية بعد أن تسبب هطول الأمطار الغزيرة والعواصف في إفساد المحاصيل في جنوب شرق البلاد.

وأشار إلى أن سائحا ألمانيا قد مات نتيجة سقوط شجرة في موقع للتخييم في منطقة أوت سافوا بينما أصيب عشرة أشخاص بجروح طفيفة في منطقتي دروم وإزره.

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وأدلى غيوم بالتصريحات لمحطتين تلفزيونيتين لدى توجهه لمنطقة دروم وهي واحدة من أكثر المناطق المتضررة من تلك العواصف.

وقال "سنفعل كل ما هو ممكن للمساعدة. سنعلن حالة كارثة طبيعية".

وأضاف "الهدف هو ألا يضطر أي مزارع لوقف نشاطه، يجب أن نعلن تعبئة عامة".