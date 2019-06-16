شاهد: كيفين هارت يقلد بابلو إسكوبار في تايلاند ويتعرض للسخرية على انستغرام

تعرض الكوميدي والمنتج الأمريكي ​كيفين هارت​ للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تقليده لتاجر المخدرات الكولومبي الشهير بابلو إسكوبار.

ونشر النجم الأمريكي عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو وهو يقلد إسكوبار، مع استعمال أغنية جنيريك المسلسل عن حياة إسكوبار ناركوس على نتفليكس، كخلفية للفيديو.

الفيديو الذي صوره هارت أثناء رحلته بمعية عائلته في تايلاند ظهر خلاله الفنان مرتديا "شورت" و"قميص" على طريقة بابلو. وعلق على الفيديو قائلا : الاسم كيفين إسكوبار.

وتعرض النجم إلى انتقادات لاذعة من قبل المعجبين ومتابعيه، وكتب أحدهم قائلا: "لماذا القميص أكبر حجما من الشورت يا كيفين"، كما علق آخر ساخرا "لعل أحد أحفاد بابلو يراك وينتقم منك يا كيفين".

الفنان يستعد لدخول تجربة فنية جديدة رفقة النجم دواين جونسون، التجربة السينمائية تتمثل في الجزء الثالث من الفيلم الشهير جومانجي، ومن المقرر طرحه في شهر ديسمبر كانون الأول المقبل في دور العرض.

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للإشارة الكولومبي بابلو إسكوبار تربع على عرش تجارة المخدرات في العالم في الثمانينيات، واحتكر إنتاج وتصدير مخدر الهيروين والكوكايين إلى جميع أرجاء المعمورة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، ونجح في السيطرة على 80 بالمئة من الإنتاج العالمي للمخدرات.

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