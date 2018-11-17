مسلسل "ناركوس: المكسيك" ينطلق على سكّة قصة واقعية لعصابات المخدرات

بقلم: Euronews • آخر تحديث: 17/11/2018 حجم النص Aa Aa

يقول الممثل المكسيكي دييغو لونا الذي جسّد دور زعيم العصابة غير التقليدي فيلكس غالارردو في مسلسل "ناركوس: المكسيك": إن المكسيكيين لا زالوا يتابعون بشغف تطورات القصة الواقعية التي تحدث عنها مسلسل "ناركوس". مسلسل "ناركوس" الذي كان شقّ طريقه في عالم الدراما في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، رصد الجانب المظلم في الحياة المكسيكية، والمتعلق بعصابات المخدرات والحروب التي تشنّ في ميادين تجارتها، حيث تتبع المسلسل تشكّل العصابات وأسقط شخصيات واقعية على الممثلين الذين يعد دييغو لونا الأبرز بين تلك الشخصيات التي تتكلم في العمل بلغتها الأصلية المكسيكية والإنكليزية. ويوضح القائمون على مسلسل "ناركوس: المكسيك" أنه لا يشكل جزءاً رابعاً من مسلسل "ناركوس"، على الرغم من تناوله الموضوع ذاته وهو زراعة وتجارة المخدرات في أمريكا الوسطى والجنوبية.

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لوس زيتاس باتت أقوى عصابات المخدرات في المكسيك وفيلكس غالاردو في مسلسل "ناركوس: المكسيك" (الذي يؤديه لونا) هو شرطي مكسيكي تحوّل إلى عراب المخدرات الأشهر في بلاده، وكان شاهد بأم عينه العمليات التي نفذها الجيش في منطقته الفقيرة والمعدمة، من أجل إتلاف نبات الحشيشة والماريغوانا، ووسط أجواء تجاذبتها التناقضات والعبثية والفقر تولدت لدى فيلكس فكرة إنشاء تجمع لتجار المخدرات، وأهّله ذكاؤه الحاد وطموحه الجامح على تزعم هذا التجمع والتوجه إلى مدينة غنية استولى فيها على سوق المخدرات بعد أن قتل رؤساء عصابات المخدرات فيها، وبعدها نقل زراعة المخدرات المطورة جنينياً إلى المدينة.