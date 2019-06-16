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العالم

تركيا ترد بالأسلحة الثقيلة بعد مهاجمتها من قبل القوات السورية في إدلب

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
جنود أتراك عند الحدود مع سوريا
جنود أتراك عند الحدود مع سوريا -
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رويترز
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قالت وزارة الدفاع التركية يوم الأحد إن موقع مراقبة تركي بمنطقة إدلب السورية تعرض لهجوم بقذائف المورتر وقذائف أخرى من منطقة تسيطر عليها القوات الحكومية السورية مما تسبب في وقوع أضرار لكن دون خسائر بشرية.

وقالت الوزارة إن القوات التركية ردت فورا على القصف بالأسلحة الثقيلة وقدمت احتجاجا لروسيا.

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ولم تحدد الوزارة وقت وقوع الهجوم لكنها قالت إنه وقع من منطقة سمتها تل بازان وإن تقييمها أن الهجوم متعمد.

وسبق أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس 13 يونيو/حزيران، أن قوات الحكومة السورية هاجمت نقطة مراقبة تركية في محافظة إدلب بسوريا، في هجوم اعتبرته متعمدا وتضمن استخدام 35 قذيفة مورترز. وأسفر الهجوم عن إصابة ثلاثة جنود أتراك وإلحاق أضرار بالمعدات والمنشآت.