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فرنسا

شاهد: أشهر إنسان غاب في فرنسا تحتفي بعيد ميلادها 50

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بقلم:  Sami Fradi 
"إنسان الغاب" نينات وهي تتذوق المرطبات بمناسبة عيد ميلادها 50
"إنسان الغاب" نينات وهي تتذوق المرطبات بمناسبة عيد ميلادها 50
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أدخلت الأورانغوتان "نينات" وهي أشهر إناس غاب في فرنسا البهجة على زوار حديقة النباتات في باريس، وهي تلعق قطعة مرطبات وفواكه طازجة، احتفالا بعيد ميلادها الخمسين.

ولا تعد نينات حيوانا عاديا، إذ أنها تعتبر أقدم حيوانا أقام في الحديقة الباريسية، التي جاءتها في سن الثالثة من العمر في عام 1972. وتقول كريستال هانو مربية نينات منذ 20 عاما، إن الأورانغوتان لا يعيش في الطبيعة سوى بين 35 أو 45 سنة، وإن الرقم القياسي لأكبر أورانغوتان سنا هو 61 سنة في اليابان.

وأعربت كريستال هانو عن الرغبة الجامحة في الاحتفال بعيد ميلاد نينات، لأن بلوغها هذا السن يعد استثنائيا، ولأن الاحتفال يفرح هذا النوع من القردة.

ويعد حيوان الأورانغوتان مهددا بالانقراض في الحياة البرية، إذ لا يوجد منه اليوم سوى 100 ألف حيوان على وجه الكرة الأرضية.

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