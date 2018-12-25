شاهد: الأورانغوتان "هايدي" تحتفل بعيد ميلادها الثاني

في حديقة حيوانات بروكفيلد القريبة من مدينة شيكاغو تحتفل الأورانغوتان "هايدي" بعيد ميلادها الثاني، وتقفز بسعادة بين أغصان الأشجار القريبة من الأرض.

يقول حراس الحديقة إن هايدي أصبحت أكثر ميلا للمغامرة واكتشاف المكان من حولها، مع أنها لا تزال تفضل أن تبقى قريبة من أمها.

وبالرغم من أنها أصبحت قادرة على أكل الطعام العادي سوف تستمر هايدي بالرضاعة حتى تصبح في سن الرابعة أو السادسة من العمر.

ويقول خبراء في عالم الحيوان إن قردة الأورانغوتان (وتسمى أحيانا إنسان الغاب) تبقى تحت رعاية أمهاتها حتى سن تصل إلى الثامنة تقريبا. وهي واحدة من طول فترات الاعتماد على الأهل بين الثدييات.

شاهد المزيد على يورونيوز: