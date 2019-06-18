لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox

عاجل

عاجل

مكتب بروكسل

المحكمة الأوروبية ترفض قرار ألمانيا فرض رسوم على استخدام طرق سريعة تربط مع الاتحاد الأوروبي

 محادثة
بقلم:  Euronews 
المحكمة الأوروبية ترفض قرار ألمانيا فرض رسوم على استخدام طرق سريعة تربط مع الاتحاد الأوروبي
حجم النص Aa Aa

أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا يمنع الحكومة الألمانية من فرض رسوم مالية على طرقات رئيسية (أوتوبان) تربطها بجارتيها هولندا والنمسا.

وقالت المحكمة يوم الثلاثاء في قرارها إن عدد من يدفعون الرسوم من أجل استخدام الطرقات الرئيسية المذكورة مخالف لقوانين الاتحاد الأوروبي لأنه يعتمد بشكل كامل على السائقين من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وغير مقيمين في ألمانيا.

الحكومة الألمانية حاولت فرض رسوم اشتراك سنوي تبلغ 130 يورو، وهو ما قوبل بالاعتراض من قبل هولندا والنمسا، وخاصة أن الرسوم التي يدفعها السائقون الألمان يتم اقتطاعها من ضرائبهم، على عكس الرسوم التي يدفعها الآخرون.

للمزيد على يورونيوز: