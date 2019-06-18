المحكمة الأوروبية ترفض قرار ألمانيا فرض رسوم على استخدام طرق سريعة تربط مع الاتحاد الأوروبي

أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا يمنع الحكومة الألمانية من فرض رسوم مالية على طرقات رئيسية (أوتوبان) تربطها بجارتيها هولندا والنمسا.

وقالت المحكمة يوم الثلاثاء في قرارها إن عدد من يدفعون الرسوم من أجل استخدام الطرقات الرئيسية المذكورة مخالف لقوانين الاتحاد الأوروبي لأنه يعتمد بشكل كامل على السائقين من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وغير مقيمين في ألمانيا.

الحكومة الألمانية حاولت فرض رسوم اشتراك سنوي تبلغ 130 يورو، وهو ما قوبل بالاعتراض من قبل هولندا والنمسا، وخاصة أن الرسوم التي يدفعها السائقون الألمان يتم اقتطاعها من ضرائبهم، على عكس الرسوم التي يدفعها الآخرون.

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