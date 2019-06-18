الرئيس الإيراني حسن روحاني: إيران لن تشن حربا على أي دولة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الثلاثاء إن إيران لن تشن حربا على أي دولة، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة نشر مزيد من قواتها في الشرق الأوسط وسط توترات متصاعدة بين البلدين.

وتصاعدت المخاوف من مواجهة بين إيران والولايات المتحدة منذ الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس والذي ألقت واشنطن باللوم فيه على إيران.

وقال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة "إيران لن تشن حربا على أي دولة... من يواجهوننا مجموعة سياسيين محدودي الخبرة".

وأضاف "رغم كل جهود الأمريكيين في المنطقة ورغبتهم في قطع كل علاقاتنا مع العالم أجمع ورغبتهم في إبقاء إيران منعزلة.. لم ينجحوا".

وكان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان أعلن يوم الاثنين نشر نحو ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط من أجل ما قال إنها أغراض دفاعية مشيرا إلى مخاوف بشأن تهديد من إيران.

إقرأ أيضاً:

أبرز ردود الأفعال على وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي